राजस्थान: श्रीगंगानगर जेल में तलाशी के दौरान हंगामा, चाय के मग से जेलर पर किया हमला

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जेलर हेमराज वैष्णव ने पुलिस को बताया कि चार नवंबर को वह केन्द्रीय कारागृह में गश्त कर रहे थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे जेल अधीक्षक महावी प्रसाद मीणा सुरक्षा प्रहरियों के साथ वार्ड नंबर तीन में औचक तलाशी लेने पहुंचे। जेलर भी उनके साथ थे। टीम ने बैरक नंबर आठ में बंदियों की तलाशी शुरू की। इस दौरान बंदी पंकज के पास नशीली वस्तु मिली। इसके बाद जेल कर्मचारियों ने अन्य बंदियों की भी जांच शुरू की।जेलर के अनुसार, जब टीम बंदी हमजोत सिंह की तलाशी लेने लगी तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि हमजोत सिंह ने चाय पीने वाले मग से जेलर पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में जेलर के हाथ पर चोटें आईं। मौके पर मौजूद जेल कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर उन्हें बंदियों से बचाया।जेलर ने अपने बयान में आरोप लगाया कि बंदी रविन्द्र चारण, पंकज और संदीप हुड्डा के कहने पर हमजोत सिंह ने उन पर हमला किया। घटना के बाद घायल जेलर को जिला सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोतवाली पुलिस ने जेलर के पर्चा बयान के आधार पर संबंधित बंदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हमले में अन्य बंदियों की भूमिका और जेल में नशीली वस्तु पहुंचने के मामले की भी जांच कर रही है।