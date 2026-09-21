राजस्थान निकाय चुनाव: वार्डों के बाद मेयर-अध्यक्ष के नतीजों से तस्वीर साफ, भाजपा के 197 अध्यक्ष निर्वाचित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निकाय प्रमुखों के चुनाव में भाजपा की बढ़त उसके वार्ड प्रदर्शन से भी ज्यादा रही। 10,244 वार्डों के चुनाव में भाजपा ने 4,182 वार्ड, कांग्रेस ने 3,619 और निर्दलीयों ने 2,273 वार्ड जीते। हालांकि निर्दलीय पार्षदों की संख्या पांचवें हिस्से से ज्यादा रही और कई निकायों में बोर्ड बनाने के लिए उनका समर्थन महत्वपूर्ण रहा, लेकिन शीर्ष पदों में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ सात निकायों तक सीमित रही। धौलपुर, हनुमानगढ़ और सादुलशहर नगर परिषदों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने शीर्ष पद हासिल किए। सूरजगढ़, टोडाभीम, रियांबड़ी और फतेहनगर-सनवाड़ नगरपालिकाओं में भी निर्दलीय अध्यक्ष चुने गए।अब तक जिन सात नगर निगमों में मेयर चुने गए हैं, उनमें छह पर भाजपा और एक पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। भाजपा ने अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली और उदयपुर में मेयर पद जीता, जबकि बीकानेर में कांग्रेस का मेयर बना। अजमेर में कांग्रेस 37 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। भाजपा के 32 और निर्दलीयों के 11 पार्षद थे। इसके बावजूद भाजपा की अनामिका शर्मा 43 वोट लेकर मेयर चुनी गईं। पाली में भी कांग्रेस 29 वार्डों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही, जबकि भाजपा के 21 और निर्दलीयों के 15 पार्षद थे। इसके बावजूद भाजपा की नमिता बुबकिया ने 33 वोट हासिल कर मेयर पद जीत लिया। अलवर में भाजपा ने 28 वार्ड जीते, कांग्रेस को 23 और निर्दलीयों को 13 सीटें मिलीं। भाजपा की सुमनलता अग्रवाल 42 वोट लेकर मेयर चुनी गईं।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में निर्दलीयों ने 65 में से 36 वार्ड जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल किया। भाजपा को 20 और कांग्रेस को सात सीटें मिलीं। बसपा और आरएलपी को एक-एक सीट मिली। इसके बावजूद भाजपा की अनुराधा सिंह निर्विरोध मेयर चुनी गईं। यह नतीजा बताता है कि वार्डों में सबसे बड़ा समूह होने और नगर निगम के शीर्ष पद पर पहुंचने के बीच चुनाव बाद के समीकरण कितना महत्वपूर्ण हो सकते हैं।ये भी पढ़ें-निकाय प्रमुखों के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर पुलिस और प्रशासन के जरिए अपने पार्षदों पर दबाव बनाने के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तिजारा, खैरथल और मालाखेड़ा सहित कुछ स्थानों पर कांग्रेस पार्षदों को कथित तौर पर दबाव में लेने के आरोप लगाए। श्रीविजयनगर में पुलिस और कांग्रेस समर्थकों के बीच टकराव की रिपोर्ट भी सामने आई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने भाजपा की जीत को भजनलाल सरकार के विकास कार्यों के प्रति जनता के समर्थन से जोड़ा।जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में मेयर का चुनाव और सुकेत नगरपालिका में अध्यक्ष का चुनाव 25 सितंबर को होना है। इन चुनावों के बाद राज्य के मौजूदा निकाय चुनाव कार्यक्रम में सभी प्रमुख पदों की तस्वीर और स्पष्ट होगी। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार नवंबर 2019 और फरवरी 2021 में हुए निकाय चुनावों के समय राजस्थान में 196 नगरीय निकाय थे। उस समय कांग्रेस ने 123, भाजपा ने 64 और निर्दलीय व अन्य दलों ने नौ निकायों में प्रमुख पद हासिल किए थे।