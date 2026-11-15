राजस्थान: यूट्यूबर मीनू राज प्रजापत और परिवार पर जानलेवा हमला, पड़ोसियों ने लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से पीटा

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शनिवार शाम मीनू राज प्रजापत के घर के पास ट्रैक्टर की मदद से पशुओं के चारे के लिए बाजरे की कड़बी की कुट्टी कटाई का काम चल रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले लोगों से किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बहस हिंसक झगड़े में बदल गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले बल्लू, लेखराम, धन्नो और राकेश सहित पांच-छह लोगों ने उनके परिवार पर लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से अचानक हमला बोल दिया। इस हमले में मीनू राज प्रजापत, उनके पति कुलदीप, ससुर बाबूलाल प्रजापत और जेठ धनराज गंभीर रूप से चोटिल हो गए।परिजन सभी घायलों को किशनगढ़बास स्थित सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को अलवर अस्पताल रेफर कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की औपचारिक शिकायत मिलने और पड़ताल शुरू होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों की पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।हमले का शिकार हुईं इन्फ्लुएंसर मीनू राज सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनोरंजक वीडियो बनाकर अपने दर्शकों के बीच पहचान बना चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर उनका आधिकारिक खाता मौजूद है, जहां उनके 23 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। इसके अतिरिक्त, फेसबुक पर उनके करीब 58 लाख और यूट्यूब पर 25 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। इस प्रकार तीनों प्रमुख सोशल मीडिया मंचों पर उनकी कुल फॉलोइंग एक करोड़ 6 लाख से अधिक है।