अजमेर: पुष्कर में भिड़े भाजपा के दो पूर्व पार्षद, आपसी मारपीट के बाद हंगामा, पत्नियों ने दर्ज कराई रिपोर्ट

जिले के पुष्कर में भारतीय जनता पार्टी के दो पूर्व पार्षदों के बीच रविवार रात किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुई यह झड़प मारपीट में बदल गई। घटना नायक कॉलोनी के पास की है, जहां दोनों नेताओं के बीच मारपीट के बाद मौके पर तनाव का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक एक पक्ष वहां से जा चुका था। मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है।

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