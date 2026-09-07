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राजस्थान: प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए 10 हजार की रिश्वत लेते डिस्कॉम का बाबू गिरफ्तार, एसीबी ने दबोचा

Mon, 07 Sep 2026 07:38 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीगंगानगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीगंगानगर Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 07 Sep 2026 07:38 PM IST
सार

सूरतगढ़ में एसीबी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर कनेक्शन का एससीओ जारी करने के बदले 10 हजार रुपये रिश्वत लेते जोधपुर डिस्कॉम के सीसी बाबू सुधीर चलाना को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मामले में जांच जारी है।

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Rajasthan: Discom clerk arrested for accepting a bribe of ₹10,000 for the Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana.
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को सूरतगढ़ स्थित जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय में कार्रवाई करते हुए सीसी बाबू सुधीर चलाना को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन ऑर्डर (एससीओ) जारी करने के बदले खर्चे-पानी के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है।

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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की श्रीगंगानगर चौकी में परिवादी ने उपस्थित होकर लिखित शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता की फर्म प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं के परिसरों में सोलर सिस्टम लगाने का काम करती है। फर्म की ओर से तीन उपभोक्ताओं के सोलर सिस्टम लगाने की स्वीकृति के लिए डिस्कॉम कार्यालय में पत्रावलियां प्रस्तुत की गई थीं।

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आरोप है कि सहायक अभियंता कार्यालय में तैनात सीसी बाबू सुधीर चलाना ने इनमें से दो पत्रावलियों के सर्विस कनेक्शन ऑर्डर जारी करने के बदले खर्चे-पानी के नाम पर रिश्वत की मांग की। रिश्वत नहीं देने पर आरोपी ने स्वीकृति प्रक्रिया रोकने की बात कही थी।

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एसीबी ने सत्यापन के बाद बिछाया जाल
शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने उसका सत्यापन कराया। सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर ट्रैप की योजना बनाई गई। एसीबी बीकानेर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक नारायण टोगस के पर्यवेक्षण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन कुमार मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।

परिवादी ने जैसे ही आरोपी बाबू सुधीर चलाना को 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि दी, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

कार्रवाई की भनक लगते ही कार्यालय में अफरा-तफरी
एसीबी की ट्रैप कार्रवाई की सूचना फैलते ही डिस्कॉम कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कार्रवाई के दौरान पकड़े जाने के डर से कई कर्मचारी अपनी कुर्सियां छोड़कर कार्यालय परिसर से बाहर चले गए। वहीं, ट्रैप की भनक लगते ही सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं और लोगों की भीड़ जमा हो गई। एसीबी के अधिकारी गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।

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