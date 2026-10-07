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मोगा में दर्दनाक हादसा: बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

Wed, 07 Oct 2026 06:50 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 07 Oct 2026 06:50 PM IST
सार

पंजाब के मोगा में दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। 

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Two young boy died in road accident at Moga
मोगा में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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मोगा के साथ लगते गांव सिंघांवाला के पास हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां बाइक सवार दो युवकों की एक अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, दोनों युवक बाघा पुराना से बाइक पर मोगा की ओर आ रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए मोगा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

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यहां इलाज के दौरान युवक ने भी दम तोड़ दिया। दोनों मृतकों की उम्र करीब 22 से 25 साल बताई जा रही है। मृतकों की पहचान सुखजिंदर सिंह और कृष्ण सिंह, निवासी बाघा पुराना, के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही एसएसएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत मोगा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। 
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एसएसएफ कर्मचारियों के अनुसार, सूचना मिलने के करीब पांच से सात मिनट के भीतर टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी। मौके पर एक युवक की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।

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