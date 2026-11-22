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बताया जा रहा है कि समारोह के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। वायरल वीडियो में विवाह समारोह के दौरान कुछ लोगों की मौजूदगी और वहां का घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच में वायरल वीडियो और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। जांच पूरी होने के बाद ही हंगामे के कारणों और पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।