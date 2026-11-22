अमृतसर: विवाह समारोह में डिसमिस डीएसपी ने किया हंगामा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 22 Nov 2026 11:27 AM IST
सार
अमृतसर में एक शादी समारोह में जमकर हंगामा हो गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डिसमिस डीएसपी ने शादी में जमकर हंगामा मचाया।
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विस्तार
अमृतसर में एक विवाह समारोह के दौरान डिसमिस डीएसपी द्वारा हंगामा करने का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। वीडियो में विवाह समारोह स्थल पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है।
बताया जा रहा है कि समारोह के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। वायरल वीडियो में विवाह समारोह के दौरान कुछ लोगों की मौजूदगी और वहां का घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच में वायरल वीडियो और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। जांच पूरी होने के बाद ही हंगामे के कारणों और पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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बताया जा रहा है कि समारोह के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। वायरल वीडियो में विवाह समारोह के दौरान कुछ लोगों की मौजूदगी और वहां का घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
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पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच में वायरल वीडियो और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। जांच पूरी होने के बाद ही हंगामे के कारणों और पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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