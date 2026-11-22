दिल्ली के तिलक नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिबपुरा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले में श्री अकाल तख्त साहिब ने कड़ा रुख अपनाते हुए पांच प्रबंधकों को गुरुद्वारा प्रबंधन की जिम्मेदारी के लिए अयोग्य करार दिया है। वहीं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दो सदस्यों पर भी धार्मिक और पंथक गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। यह रोक पांच सिंह साहिबानों की ओर से अंतिम फैसला सुनाए जाने तक लागू रहेगी।

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