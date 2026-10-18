गैंगस्टरां ते वार अभियान : 500 ठिकानों पर की रेड, 175 व्यक्ति काबू

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171 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने नौ भगोड़े अपराधियों को भी पकड़ा। नशे के विरुद्ध अभियान में 122 तस्कर गिरफ्तार किए गए। उनके पास से 2.2 किलोग्राम हेरोइन और 7.2 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। साथ ही 225 किलोग्राम भुक्की और 6,622 नशीली गोलियां भी मिलें। पुलिस ने 2,000 रुपये की ड्रग मनी भी बरामद की। 23 व्यक्तियों को नशा छोड़ने के लिए पुनर्वास केंद्रों पर उपचार के लिए राजी किया गया।

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चंडीगढ़। पंजाब पुलिस का गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने शनिवार को राज्यभर में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीमों ने गैंगस्टरों के सहयोगियों के 500 ठिकानों पर रेड की। इस दौरान 175 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और एक हथियार भी बरामद हुआ।