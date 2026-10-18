Patiala News: पूर्व कांग्रेस नेता दविंदरपाल सिंह आप में शामिल, पार्टी ने बनाया हलका प्रभारी

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चंडीगढ़। पूर्व कांग्रेस नेता दविंदरपाल सिंह रंगा शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने उन्हें शामिल कराया। आप ने दविंदरपाल को कपूरथला से हलका प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। आप पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा और प्रभारी मनीष सिसोदिया ने आदेश जारी किए। उनके हलका प्रभारी बनने से विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की भी चर्चा है। उन्होंने लगन से जिम्मेदारी निभाने का भरोसा दिया। वीरवार को अन्य प्रमुख नेताओं ने भी आप का दामन थामा। इनमें जिला योजना बोर्ड कपूरथला के पूर्व चेयरमैन अनूप कल्लन, रेल कोच फैक्टरी के तरलोचन सिंह, एडवोकेट सरबजीत सिंह वालिया और यूथ कांग्रेस के करण महाजन शामिल हैं। मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि इनके आने से कपूरथला में पार्टी का आधार मजबूत होगा।