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'मिशन क्लीन पंजाब' शुरू: स्वास्थ्य मंत्री ने खुद सफाई कर पटियाला से किया आगाज, सात सितंबर तक चलेगा अभियान

Sat, 29 Aug 2026 09:01 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला Published by: Nivedita Updated Sat, 29 Aug 2026 09:01 AM IST
सार

इस सफाई अभियान में सरकार के वरिष्ठ सदस्य शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक इस पहल का हिस्सा बनेंगे। वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सफाई गतिविधियों की निगरानी करेंगे। उनका लक्ष्य स्थानीय लोगों को भी अभियान से जोड़ना है।

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'Mission Clean Punjab' launched Health Minister in Patiala will continue until September 7
पटियाला में सफाई अभियान की शुरुआत करते स्वास्थ्य मंत्री - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पंजाब में आज से 'मिशन क्लीन पंजाब' नामक एक विशेष सफाई अभियान शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला के थापर चौक पर खुद सफाई कर इस अभियान का आगाज किया। यह दस दिवसीय अभियान 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेगा।
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पंजाब सरकार का मुख्य ध्यान राज्य भर में 'गारबेज वल्नरेबल पॉइंट' को खत्म करने पर रहेगा। इन संवेदनशील स्थानों की पहचान कर उन्हें साफ किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य पंजाब को स्वच्छ और हरा-भरा बनाना है। इस पहल से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद है। विशेष सफाई अभियान में कैबिनेट मंत्री और विधायक भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। वे अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे। यह अभियान जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा। सरकार ने सभी नागरिकों से इसमें सहयोग करने की अपील की है।
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अभियान का लक्ष्य और अवधि
'मिशन क्लीन पंजाब' का प्राथमिक लक्ष्य राज्य को कचरा मुक्त बनाना है। विशेष रूप से उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां अक्सर कूड़ा जमा होता है। यह अभियान कुल दस दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत 29 अगस्त को हुई और यह 7 सितंबर को समाप्त होगा। इस दौरान व्यापक स्तर पर सफाई कार्य किए जाएंगे।
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जनभागीदारी और नेतृत्व
इस सफाई अभियान में सरकार के वरिष्ठ सदस्य शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक इस पहल का हिस्सा बनेंगे। वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सफाई गतिविधियों की निगरानी करेंगे। उनका लक्ष्य स्थानीय लोगों को भी अभियान से जोड़ना है। यह सामूहिक प्रयास पंजाब को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
 
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