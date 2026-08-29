'मिशन क्लीन पंजाब' शुरू: स्वास्थ्य मंत्री ने खुद सफाई कर पटियाला से किया आगाज, सात सितंबर तक चलेगा अभियान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पंजाब सरकार का मुख्य ध्यान राज्य भर में 'गारबेज वल्नरेबल पॉइंट' को खत्म करने पर रहेगा। इन संवेदनशील स्थानों की पहचान कर उन्हें साफ किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य पंजाब को स्वच्छ और हरा-भरा बनाना है। इस पहल से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद है। विशेष सफाई अभियान में कैबिनेट मंत्री और विधायक भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। वे अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे। यह अभियान जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा। सरकार ने सभी नागरिकों से इसमें सहयोग करने की अपील की है।'मिशन क्लीन पंजाब' का प्राथमिक लक्ष्य राज्य को कचरा मुक्त बनाना है। विशेष रूप से उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां अक्सर कूड़ा जमा होता है। यह अभियान कुल दस दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत 29 अगस्त को हुई और यह 7 सितंबर को समाप्त होगा। इस दौरान व्यापक स्तर पर सफाई कार्य किए जाएंगे।इस सफाई अभियान में सरकार के वरिष्ठ सदस्य शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक इस पहल का हिस्सा बनेंगे। वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सफाई गतिविधियों की निगरानी करेंगे। उनका लक्ष्य स्थानीय लोगों को भी अभियान से जोड़ना है। यह सामूहिक प्रयास पंजाब को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।