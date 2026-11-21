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फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन शुरुआती जानकारियां हादसे के पीछे भार और संरचनात्मक मजबूती दोनों पहलुओं की पड़ताल की ओर इशारा कर रही हैं।करीब 60 मीटर लंबे स्टील ट्रस पुल पर हादसे के समय रेत से लदे दो ट्रक फंस गए थे। प्रारंभिक रिपोर्टों में आशंका जताई गई है कि अधिक भार और पुल पर एक साथ वाहनों की मौजूदगी से संरचना पर अत्यधिक दबाव पड़ा हो सकता है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रक निर्धारित वजन सीमा से अधिक भार लेकर चल रहे थे या पुल पहले से कमजोर था।स्टील पुलों में समय के साथ नमी, पानी और मौसम के प्रभाव से जंग लगने का खतरा रहता है। ऐसे में पुल के लोहे के हिस्सों, ट्रस, बोल्ट, जोड़, सपोर्ट और भार सहने वाले बिंदुओं की तकनीकी जांच महत्वपूर्ण होती है। पुल के ट्रस के बोल्ट गायब होने या चोरी होने की आशंका भी सामने आई है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो इससे ढांचे की मजबूती प्रभावित हो सकती है। हालांकि, पुल में जंग या बोल्ट की कमी हादसे का कारण बनी, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है।पुल और सड़क के निर्माण तथा रखरखाव से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, सड़क का फोरलेनिंग कार्य पंजाब लोक निर्माण विभाग की निगरानी में हुआ था और बाद में सड़क का हिस्सा एनएचएआई को सौंपा गया। अब जांच में पुल की निर्माण गुणवत्ता, निरीक्षण रिपोर्ट, मरम्मत कार्य, भार क्षमता और रखरखाव से संबंधित रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। प्रशासन ने पुल से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि विशेषज्ञ जांच में उनका इस्तेमाल किया जा सके।स्थानीय लोगों के हवाले से दावा किया गया है कि पुल से गुजरते समय कंपन महसूस होता था और इस संबंध में अधिकारियों को सूचित भी किया गया था। यदि यह तथ्य जांच में सामने आता है, तो यह भी पता लगाया जाएगा कि ऐसी शिकायतों पर कोई निरीक्षण या मरम्मत की गई थी या नहीं। एनएचएआई ने पुल गिरने के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित की है, जबकि जिला प्रशासन ने भी जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि हादसा भारी वाहनों के दबाव, पुल के ढांचे में कमजोरी, रखरखाव की कमी या कई कारणों के संयुक्त प्रभाव से हुआ।