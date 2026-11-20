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मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और अमृतसर में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। 21 नवंबर को कोहरे का दायरा बढ़ने की संभावना है। इस दिन इन जिलों के अलावा मोहाली, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में भी घना कोहरा छाने का अनुमान है। 22 नवंबर को भी इन क्षेत्रों में कोहरे का असर बना रह सकता है। इसके बाद 23 नवंबर से मौसम में सुधार के आसार हैं। मौसम विभाग ने 23, 24 और 25 नवंबर के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है।पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह सामान्य के आसपास बना हुआ है। बठिंडा में सबसे अधिक 30.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री रहा। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।अमृतसर और लुधियाना का अधिकतम तापमान 26.8-26.8 डिग्री, पटियाला का 28.4, पठानकोट का 24.8 और फरीदकोट का 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान अमृतसर में 9.8, लुधियाना में 8.2, पटियाला में 9.3, पठानकोट में 9.4 और बठिंडा में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।