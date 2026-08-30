पंजाब में ताबड़तोड़ फायरिंग: ममदोट में गैंगस्टर गुरप्रीत के साथी की कार पर बरसीं गोलियां, गैंगवार की आशंका

पंजाब के फिरोजपुर क्षेत्र के बाजार में शनिवार देर शाम उस समय दहशत फैल गई, जब कार सवार नगर पंचायत प्रधान पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। इस फायरिंग में कार में सवार एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात पुलिस थाना ममदोट से करीब 250 मीटर की दूरी पर हुई।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार में नगर पंचायत प्रधान विक्की मैनी और पार्षद कोमलजीत कौर के देवर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी सवार थे। इसी दौरान अचानक आए हमलावरों ने कार को निशाना बनाकर कई गोलियां दाग दीं। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। कार के शीशे पर चार गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं।गोली लगने से गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि विक्की मैनी और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह सेखों से संबंध हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, हाल ही में सेखों ने विक्की मैनी को नगर पंचायत का प्रधान बनवाया था।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल हमलावरों की पहचान और फायरिंग के कारणों का पता नहीं चल पाया है।