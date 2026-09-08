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गुलजार सिंह सुसाइड केस: आप नेता जसवीर कौर के 'एआई वीडियो' बयान पर भड़के ग्रामीण, कार के आगे लेटे; हंगामा

Tue, 08 Sep 2026 02:57 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम ऊधम सिंह वाला
संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम ऊधम सिंह वाला Published by: Nivedita Updated Tue, 08 Sep 2026 02:57 PM IST
सार

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा की रविवार को दिड़बा के गांव तूरबंजारा में एक जनसभा थी। इसी दाैरान एक शख्स को अपनी बात नहीं रखने दी गई। इस पर वह इतना आहत हो गया कि घर जाकर जहर खा लिया। उसकी माैत हो गई है। अब इस मामले में सियासत गरमा गई है।

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Gulzar Singh suicide case Villagers outraged by AAP leader Jasveer Kaur  remarks
आप नेता की गाड़ी को घेरते ग्रामीण - फोटो : संवाद

विस्तार
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दिड़बा के गांव तूरबंजारा में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचीं दिड़बा मार्केट कमेटी की चेयरपर्सन और 'आप' नेता जसवीर कौर को ग्रामीणों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा।
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गांव पहुंचीं चेयरपर्सन जसवीर कौर ने जैसे ही दावा किया कि मृतक गुलजार सिंह का वायरल वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है, वहां मौजूद लोग भड़क उठे। गुस्साए ग्रामीणों ने पंजाब सरकार और नेत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी।
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गाड़ी के आगे लेटे ग्रामीण
माहौल तनावपूर्ण होते देख चेयरपर्सन ने जब मौके से निकलने का प्रयास किया, तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और कई लोग कार के आगे ही लेट गए।
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पुलिस ने कराया बचाव
मौके पर सादा कपड़ों में मुस्तैद पुलिस कर्मियों ने बमुश्किल स्थिति को संभाला। प्रदर्शनकारियों को शांत कराकर और बीच-बचाव करके चेयरपर्सन की कार को सुरक्षित वहां से रवाना किया गया।
 
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