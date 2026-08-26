Mohali News: एम्स में नया मनोरोग वार्ड शुरू, मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा

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नए मनोरोग वार्ड को मरीजों की सुरक्षा और उनकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बंद व्यवस्था के साथ डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मरीजों को सुरक्षित वातावरण में उपचार प्रदान करना है। एमएचसीए निरीक्षण सफल होने के बाद विभाग को जल्द ही पंजीकरण मिलने की उम्मीद है। पंजीकरण के बाद मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को नियमों के अनुसार और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर एम्स मोहाली के डायरेक्टर-प्रिंसिपल नवदीप सिंह सैनी मौजूद रहे। उनके साथ डॉ. मनीष गुप्ता, डॉ. अश्वनी कुमार गुप्ता, डॉ. परमिंदर, डॉ. तरनजोत, डॉ. अमित अग्रवाल और डॉ. करणबीर भी उपस्थित थे। मनोरोग विभाग से डॉ. निधि मल्होत्रा और डॉ. एकराम गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे।मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधारयह नया वार्ड मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान करना है। पंजीकरण के बाद विभाग अपनी सेवाओं को और बेहतर बना पाएगा। इससे क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा।