Mohali News: शहर में आज मोहाली

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सम्मान

पुरस्कार : मोहाली में आज शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे विकास भवन, फेज-8 में आयोजित होगा।

शहर में आज