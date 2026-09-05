Mohali News: शहर में आज मोहाली
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:30 AM IST
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शहर में आज
सम्मान
पुरस्कार : मोहाली में आज शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे विकास भवन, फेज-8 में आयोजित होगा।
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सम्मान
पुरस्कार : मोहाली में आज शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे विकास भवन, फेज-8 में आयोजित होगा।