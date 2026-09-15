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Mohali News: क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड का झांसा देकर खरड़ के व्यक्ति से एक लाख ठगे

Tue, 15 Sep 2026 02:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:00 AM IST
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Kharar man swindled out of 1 lakh on the pretext of credit card rewards
मोहाली। क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने खरड़ निवासी विरेंद्र कुमार से एक लाख रुपये की ठगी की। आरोपियों ने खुद को बैंक अधिकारी बताया। उन्होंने एक लिंक खुलवाकर एक बार का पासवर्ड (ओटीपी) दर्ज करवाया। इसके तुरंत बाद विरेंद्र कुमार के क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपये निकाल लिए गए।
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विरेंद्र कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 21 अगस्त 2026 को उनके मोबाइल पर कॉल आई थी। फोन करने वाली युवती ने उनके क्रेडिट कार्ड पर पांच हजार रुपये का इनाम आने की बात कही। आरोपियों ने इनाम कैश कराने के लिए उनकी बात अपने वरिष्ठ अधिकारी से भी करवाई। उन्होंने एक एप डाउनलोड करने या गूगल पर एक लिंक खोलने को कहा। इसके बाद पीड़ित से फोन पर आया एक बार का पासवर्ड दर्ज करवाया गया। प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उन्हें एक लाख रुपये के लेनदेन का संदेश मिला। यह रकम उनके क्रेडिट कार्ड से कट गई। ठगों ने बाद में 40,101 रुपये और 18,500 रुपये के दो और लेनदेन करने की कोशिश की। हालांकि, बैंक ने दोनों लेनदेन को अस्वीकार कर दिया।
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पुलिस कार्रवाई

ठगी का पता चलने पर विरेंद्र कुमार ने बैंक की ग्राहक सेवा से संपर्क किया। बैंक ने उन्हें क्रेडिट कार्ड अवरुद्ध करवाने और साइबर सहायता पंक्ति 1930 पर शिकायत दर्ज कराने को कहा। उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी गुरसिमरन वीर सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपियों की जानकारी जुटा रही है।
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ठगी से बचाव

साइबर ठग अक्सर क्रेडिट कार्ड इनाम या अन्य प्रलोभन देकर लोगों को निशाना बनाते हैं। वे खुद को बैंक प्रतिनिधि बताकर फर्जी लिंक या एक बार का पासवर्ड साझा करने को कहते हैं। एक बार का पासवर्ड मिलते ही वे खाते से पैसे निकाल लेते हैं। ऐसे मामलों में सतर्कता और अनजान लिंक पर क्लिक न करना महत्वपूर्ण है।
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