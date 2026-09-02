मोहाली में रास्ता विवाद : परिवार की कार पर रॉड से हमला, युवती से मारपीट

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ऊना, हिमाचल प्रदेश की नीरू ठाकुर ने पुलिस को बताया कि वह अपनी बेटी पूर्वा ठाकुर और बेटे राघव के साथ सोहाना अस्पताल से बनूड़ जा रही थीं। उनकी बेटी पूर्वा कार चला रही थी। लांडरां की ओर से आ रही एक अन्य कार के चालक ने लगातार हॉर्न बजाकर रास्ता मांगा। पूर्वा ने सनेटा गांव के पास कार सड़क किनारे कर दी। आरोप है कि कुछ दूरी पर जाकर दूसरी कार सड़क के बीच में रोक दी गई। इसके बाद दो युवक लोहे की रॉड लेकर बाहर निकले और टाटा नेक्सन पर हमला कर दिया। उन्होंने कार के शीशों और बॉडी पर कई वार किए, जिससे आगे-पीछे की विंडशील्ड, छत और बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई।युवती से बदसलूकी, भाई से मारपीटआरोपियों ने पूर्वा के साथ गाली-गलौज की और उसे ड्राइविंग सीट से बाहर खींचने का प्रयास किया। यह देखकर पीछे बैठे उसके भाई राघव ने बहन को बचाने की कोशिश की। इस पर आरोपियों ने राघव के साथ भी मारपीट की और उसे कार से बाहर खींच लिया। परिवार के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे, जिसके बाद दोनों युवक परिवार को धमकाते हुए फरार हो गए। थाना प्रभारी सिमरजीत शेरगिल ने बताया कि पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।