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Ludhiana News: 70वीं जिला स्तरीय स्कूल खेलों के विजेता सम्मानित

Tue, 25 Aug 2026 05:56 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Tue, 25 Aug 2026 05:56 PM IST
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Winners of the 70th District Level School Games were honored.
संवाद न्यूज एजेंसी
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बरनाला। बरनाला जिले में 70वीं गर्म ऋतु पंजाब राज्य जिला स्तरीय स्कूल खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मुकाबलों में विद्यार्थियों ने उत्साह और खेल भावना के साथ प्रदर्शन किया। जिला शिक्षा अधिकारी सुनीतइंदर सिंह गिल और उप जिला शिक्षा अधिकारी बरजिंदरपाल सिंह ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
गिल ने कहा कि खेलों के दौरान प्रदर्शित जज्बा, सहयोग, दृढ़ता और अनुशासन विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने को प्रेरित किया। निशानेबाजी के अंडर-19 लड़कों के ओपन साइट इवेंट में गगनदीप सिंह ने पहला स्थान हासिल किया। हरमनदीप सिंह दूसरे और गुरदीप राम तीसरे स्थान पर रहे। लड़कियों के वर्ग में परनीत कौर ने पहला स्थान प्राप्त किया। महकनूर कौर दूसरे और चहकप्रीत कौर तीसरे स्थान पर रहीं।
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बास्केटबॉल में लड़कों के अंडर-14 और अंडर-17 वर्ग के मुकाबले हुए। इसी तरह लड़कियों के अंडर-14 और अंडर-17 वर्ग में भी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन सभी मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी स्पोर्ट्स बरनाला सिमरदीप सिंह सिद्धू सहित विभिन्न स्कूलों के शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कोच और खिलाड़ी मौजूद रहे।
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