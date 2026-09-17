Ludhiana News: चौकीदार की सतर्कता से अज्ञात व्यक्ति बैग छोड़ भागा, निकले 25 हजार रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Thu, 17 Sep 2026 11:32 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नंगल। जवाहर मार्केट में चौकीदार की सतर्कता से एक अज्ञात व्यक्ति हजारों रुपये से भरा बैग छोड़कर फरार हो गया। नंगल पुलिस ने 24,995 रुपये और हथियारों से भरा बैग कब्जे में लिया।
व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश अंगरा के अनुसार चौकीदार ने बुधवार देर रात व्यक्ति को देखा और ललकारा, जिससे वह भाग गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
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नंगल। जवाहर मार्केट में चौकीदार की सतर्कता से एक अज्ञात व्यक्ति हजारों रुपये से भरा बैग छोड़कर फरार हो गया। नंगल पुलिस ने 24,995 रुपये और हथियारों से भरा बैग कब्जे में लिया।
व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश अंगरा के अनुसार चौकीदार ने बुधवार देर रात व्यक्ति को देखा और ललकारा, जिससे वह भाग गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
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