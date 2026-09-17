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Ludhiana News: नंगल में मिशन क्लीन मुहिम जारी, मंत्री हरजोत बैंस ने सफाई का जायजा लिया

Thu, 17 Sep 2026 11:33 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Thu, 17 Sep 2026 11:33 PM IST
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Mission Clean campaign continues in Nangal; Minister Harjot Bains inspects the cleanliness drive
कहा - शहरवासियों को नहीं आने दी जाएगी कोई दिक्कत
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संवाद न्यूज एजेंसी
नंगल। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल में मिशन क्लीन मुहिम जारी रखी है। इसका उद्देश्य शहर को स्वच्छ बनाना और लोगों को बेहतर सुविधाएं देना है। आज वार्ड नंबर 3 में विशेष सफाई अभियान चलाया गया।
इस दौरान गलियों, सड़कों और आसपास के क्षेत्रों से गंदगी हटाई गई। मंत्री बैंस ने मौके पर पहुंचकर सफाई कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। बैंस ने कहा कि नंगल का कोना-कोना साफ किया जाएगा। यह मुहिम शहर को लंबे समय तक स्वच्छ रखने के लिए है। उन्होंने अधिकारियों को लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। लोगों की शिकायतों का तुरंत निपटारा करने को कहा। शहरवासियों से भी सफाई में सहयोग की अपील की।
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बुनियादी सुविधाओं पर जोर
हरजोत बैंस ने बताया कि बरसात के बाद नंगल की सभी सड़कों की मरम्मत होगी। शहर की सड़कों को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। सरकार का लक्ष्य नंगलवासियों को स्वच्छ वातावरण और बेहतर सुविधाएं देना है। वार्डवासियों ने इस मुहिम के लिए प्रशासन का धन्यवाद किया।
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