Ludhiana News: घर में घुसा चोर, लोगों ने खंभे से बांधकर पीटा

संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। न्यू शिवाजी नगर इलाके में बुधवार देर रात एक चोर को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। वह मकान की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा और सीसीटीवी बंद कर भागने की कोशिश में था।पड़ोसियों के शोर मचाने पर लोगों ने उसे काबू कर खंभे से बांधा और पीटा। डिवीजन तीन पुलिस को सूचना दी गई और चोर को उनके हवाले कर दिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना पता धूरी लाइन बताया। उसने कबूल किया कि वह चिट्टे के नशे का आदी है। रोजाना 300 से 400 रुपये के नशे के लिए वह चोरी करता था। पार्षद पति सिमरनजीत सिंह सिम्मू ने ऐसी घटनाओं से इलाके में दहशत बताई। इलाका निवासियों ने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है। आरोपी को कानूनी कार्रवाई के लिए शिंगार चौकी पुलिस को सौंप दिया गया।