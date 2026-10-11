Ludhiana News: नशे की हालत में बेसुध युवक का वीडियो वायरल

लुधियाना। पंजाब सरकार के युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के दावों पर पार्षद ने सवाल उठाए हैं। शहर में एक युवक सड़क पर बेसुध हालत में मिला जिसका वीडियो वायरल हो गया है।वार्ड 20 के पार्षद चतरवीर सिंह (कमल अरोड़ा) ने यह वीडियो साझा किया है। वीडियो में युवक नशे की हालत में लाचार पड़ा दिख रहा है। पार्षद ने कहा कि शहर की बस्तियों और गलियों में नशा आसानी से मिल रहा है। कुछ दिन पहले एक युवती का नशे में झूमते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। नागरिकों और कारोबारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।