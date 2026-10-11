Ludhiana News: मशीन में चुन्नी फंसने से महिला की मौत, मुआवजे की मांग पर धरना

लुधियाना। गियासपुरा इलाके की एक फैक्टरी में रविवार शाम एक महिला वर्कर की मशीन में चुन्नी फंसने से मौत हो गई। महिला की पहचान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निवासी पारो के रूप में हुई है। वह तीन महीने से फैक्टरी में हैडर मशीन चला रही थी। हादसे के बाद परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे तथा कार्रवाई की मांग को लेकर फैक्टरी के बाहर धरना दिया।हादसा रविवार शाम करीब पांच बजे हुआ। पारो नट-बोल्ट बनाने वाली हैडर मशीन पर काम कर रही थी। अचानक उसकी चुन्नी मशीन के रोलर में उलझ गई। हादसा इतना भीषण था कि वह संभल नहीं पाई। मशीन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही जान चली गई। हादसे की खबर मिलते ही फैक्टरी में अफरा-तफरी मच गई। अन्य साथी मदद के लिए दौड़े लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पारो के पिता का चार साल पहले निधन हो गया था। वह अपनी मां और छोटी बहन के भरण-पोषण के लिए मजदूरी करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने रात के समय धरना शुरू किया। उन्होंने थिंद इंडस्ट्रीज के मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन किया। वे फैक्टरी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मृतका के परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। साथ ही सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फैक्टरी के प्रबंधन, सुपरवाइजर और अन्य मजदूरों से पूछताछ की जा रही है।