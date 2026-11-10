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Ludhiana News: पनबस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का प्रदर्शन

Tue, 10 Nov 2026 05:31 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Tue, 10 Nov 2026 05:31 PM IST
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Protest by Punbus and PRTC contract employees
संवाद न्यूज एजेंसी
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नंगल। पनबस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ गेट रैली कर जमकर नारेबाजी की। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रस्ताव पत्र झूठे साबित हुए हैं और किसी भी कर्मचारी को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखा गया है। उन्होंने सरकार पर टालमटोल का आरोप लगाते हुए 16 नवंबर से पूर्ण हड़ताल की चेतावनी दी है।

यूनियन नेता दयाल माही ने कहा कि सरकार के साथ 65 से 70 बैठकें हो चुकी हैं लेकिन कर्मचारियों की मांगों का कोई ठोस हल नहीं निकला। प्रदेश स्तरीय नेता अमरजीत भट्टी ने बताया कि पिछले 12 सालों से काम कर रहे पनबस कर्मचारियों को पक्का करने में सरकार लगातार बहाने बना रही है। यूनियन ने ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार-बिचौलियों के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया। पटियाला में 26 अक्तूबर को पीआरटीसी कर्मचारियों को दिए गए प्रस्ताव पत्र भी अब तक लागू नहीं हुए हैं। यूनियन की मुख्य मांगों में आउटसोर्स कर्मचारियों को 2026 के अधिनियम नंबर 10 के तहत सीधा विभाग के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर करना शामिल है। पनबस के 11 साल से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पीआरटीसी की तर्ज पर तुरंत पक्का किया जाए। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तुरंत मांगों का समाधान नहीं किया तो 16 नवंबर से प्रदेशव्यापी हड़ताल होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री के आवासों का घेराव भी किया जाएगा।
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