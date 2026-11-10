Ludhiana News: रोडवेज कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी

जगरांव। पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने 65 से 70 बैठकों के बाद भी मांगों का समाधान न होने पर 16 नवंबर से हड़ताल की चेतावनी दी है।यूनियन नेताओं ने सरकार पर बार-बार भरोसा देकर पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है। पनबस कर्मचारियों को सर्विस रूल के तहत पक्का करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग के अधीन रखने में टालमटोल हो रही है। यूनियन ने 26 अक्तूबर के ऑफर लेटर और 29, 31 अक्तूबर के आश्वासनों को भी कागजी बताया। प्रमुख मांगों में पुलिस केस रद करना और निकाले गए कर्मचारियों को बहाल करना शामिल है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर मुख्यमंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री के आवासों का घेराव किया जाएगा।