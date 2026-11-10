Ludhiana News: बैंस ने मंदिर कमेटी को भेंट किए 6.5 लाख रुपये

नंगल। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विश्वकर्मा दिवस पर नंगल के दुबेटा कॉलोनी स्थित बाबा विश्वकर्मा मंदिर में माथा टेका। उन्होंने मंदिर के विकास के लिए 6.5 लाख रुपये की राशि मंदिर कमेटी को भेंट की।इस राशि में पंजाब सरकार से पांच लाख रुपये, मंत्री के निजी खाते से 50 हजार रुपये और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जुटाए एक लाख रुपये शामिल थे। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष योगराज ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। बैंस ने अपने संबोधन में बाबा विश्वकर्मा जी को श्रम का देवता और सृष्टि का निर्माता बताया। मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉ. संजीव गौतम भी मौजूद रहे।