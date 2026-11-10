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Ludhiana News: बैंस ने मंदिर कमेटी को भेंट किए 6.5 लाख रुपये

Tue, 10 Nov 2026 04:38 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Tue, 10 Nov 2026 04:38 PM IST
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Bains donated Rs 6.5 lakh to the temple committee.
संवाद न्यूज एजेंसी
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नंगल। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विश्वकर्मा दिवस पर नंगल के दुबेटा कॉलोनी स्थित बाबा विश्वकर्मा मंदिर में माथा टेका। उन्होंने मंदिर के विकास के लिए 6.5 लाख रुपये की राशि मंदिर कमेटी को भेंट की।

इस राशि में पंजाब सरकार से पांच लाख रुपये, मंत्री के निजी खाते से 50 हजार रुपये और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जुटाए एक लाख रुपये शामिल थे। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष योगराज ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। बैंस ने अपने संबोधन में बाबा विश्वकर्मा जी को श्रम का देवता और सृष्टि का निर्माता बताया। मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉ. संजीव गौतम भी मौजूद रहे।
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