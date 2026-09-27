Ludhiana News: नौकर दंपती ने नशीला दूध पिलाकर नकदी-जेवर चुराए

लुधियाना। माया नगर इलाके में एक घरेलू नौकर दंपती ने मालिक को दूध में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद वे घर से लाखों रुपये के जेवर और नकदी चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।पुलिस ने नीरज सचदेवा की शिकायत पर नौकर अर्जुन और उसकी पत्नी माया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी दंपती की तलाश जारी है। नीरज सचदेवा ने अर्जुन और माया को घरेलू कामकाज के लिए रखा था। वे घर का खाना भी बनाते थे। आरोपियों ने नीरज सचदेवा को दूध पीने के लिए दिया। दूध पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेसुध हो गए। बेहोश होने के बाद आरोपियों ने घर से नकदी और अन्य सामान चुरा लिया। वे तुरंत फरार हो गए। अगले दिन अस्पताल में होश आने पर नीरज सचदेवा को चोरी का पता चला। तिजोरी से ढाई लाख रुपये नकदी और 105 ग्राम सोने व चांदी के जेवरात गायब थे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है।