Ludhiana News: बनियान पहनकर चोरी करने घुसा, शर्ट पहनकर निकला चोर

संवाद न्यूज एजेंसीबठिंडा। किला रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में चोरी हो गई। चोर एक लाख रुपये से अधिक नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।दुकानदार विनोद कुमार ने रिश्तेदार के मकान के सौदे की रकम दुकान में रखी थी। शहर में लूटपाट के डर से वह रकम साथ नहीं ले गए। चोर दुकान की मरम्मत के दौरान बने अस्थायी रास्ते से छत पर पहुंचा। वह रोशनदान के रास्ते दुकान में दाखिल हुआ और गल्ले से नकदी व मोबाइल चुराए। सीसीटीवी फुटेज में चोर बनियान में घुसता और शर्ट पहनकर निकलता दिखा। थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।