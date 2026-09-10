गर्भवती की हत्या: नशे के आदी पति ने ली जान, शव ठिकाने लगाने के लिए काफी भटका; अब दादा के साथ गिरफ्तार

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पुलिस ने हरप्रीत के पति जसप्रीत सिंह जस्सा और दादा ससुर नगिंदर सिंह को गिरफ्तार कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है, जबकि ससुर जगदीप सिंह की तलाश जारी है। हरप्रीत की हत्या उसकी शादी की पहली सालगिरह से कुछ दिन पहले हुई। वह चार महीने की गर्भवती थी। गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जान चली गई। हरप्रीत के चाचा दर्शन सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जसप्रीत सिंह जस्सा, जगदीप सिंह और नगिंदर सिंह के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दर्शन सिंह के अनुसार, हरप्रीत जसप्रीत की चिट्टे की लत से परेशान थी।परिजनों का आरोप है कि जसप्रीत उसे चिट्टा छोड़ने का भरोसा देकर वापस ले आया। मंगलवार तड़के हरप्रीत का शव बिस्तर पर चादर से ढका मिला। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। आरोपियों ने हरप्रीत की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। वे बाइक पर शव लेकर घूमते रहे लेकिन घबराकर उसे वापस घर ले आए।जस्सा ने दोबारा शव को दोस्त के घर ले जाकर कार में ठिकाने लगाने का प्रयास किया पर तेल खत्म होने से शव वापस घर ले आया गया। पीड़ित परिवार ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेने की मांग की है।पुलिस अधीक्षक डॉ. अंकुर गुप्ता ने बताया कि मामले में विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस सख्ती से पूछताछ की जा रही है। आरोपी जगदीप सिंह की तलाश जारी है। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।