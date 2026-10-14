Ludhiana News: लुधियाना में 1.70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद

लुधियाना। जिले की अनाज मंडियों में अब तक 1,70,972 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। किसानों को इसके बदले 401.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कुल 1,77,378 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 1,08,293 मीट्रिक टन की लिफ्टिंग भी हो चुकी है।डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने बुधवार को बताया कि किसानों को समय पर भुगतान प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे धान को अच्छी तरह सुखाकर मंडियों में लाएं। जैन ने स्पष्ट किया कि धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्धारित सीमा से अधिक नमी होने पर खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कटाई के बाद नमी की जांच करने और जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी।