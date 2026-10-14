फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   16 new Aam Aadmi Clinics dedicated to the public in Ludhiana

Ludhiana News: लुधियाना में 16 नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित

Wed, 14 Oct 2026 06:01 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Wed, 14 Oct 2026 06:01 PM IST
विज्ञापन
16 new Aam Aadmi Clinics dedicated to the public in Ludhiana
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

लुधियाना। पंजाब सरकार ने बुधवार को जिले में 16 नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित किए। इसके साथ ही जिले में ऐसे क्लीनिकों की कुल संख्या बढ़कर 147 हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने होशियारपुर से इनका वर्चुअल उद्घाटन किया।

कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने लुधियाना जिले के विभिन्न स्थानों पर इन क्लीनिकों को जनता को समर्पित किया। ये क्लीनिक भैणी साहिब, पबियां, सिद्धवां कलां सहित कई स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। सिविल सर्जन लुधियाना रामनदीप कौर ने बताया कि इन क्लीनिकों का उद्देश्य लोगों को उनके घरों के नजदीक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहां डॉक्टर से परामर्श, बुनियादी स्वास्थ्य जांच और सामान्य बीमारियों का उपचार किया जाता है। मुफ्त दवाइयां और प्रयोगशाला जांच की सुविधाएं भी मिलती हैं। रामनदीप कौर ने कहा कि गंभीर या आपातकालीन स्थिति में मरीजों को उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया जाता है। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करने और समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की। जिले में 147 आम आदमी क्लीनिकों का नेटवर्क स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाएगा। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को उनके नजदीक प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएगा। रामनदीप कौर ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने लोगों से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की सुविधाओं का अधिक-से-अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed