Ludhiana News: ओल्ड एंड गोल्ड स्टूडेंट ग्रुप ने लगाया चिकित्सा शिविर

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मंडी गोबिंदगढ़। ओल्ड एंड गोल्ड स्टूडेंट ग्रुप ने राम भवन धर्मशाला में सर्वाइकल, घुटनों के दर्द और हड्डियों व जोड़ों से संबंधित समस्याओं को लेकर चिकित्सा शिविर लगाया। शिविर में पहुंचे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।इस दौरान कुणाल कैल्शियम लिमिटेड, यमुनानगर के चेयरमैन अशोक नैयर और राजस्थान से वैद्य चरण सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने सर्वाइकल और घुटनों की समस्याओं से बचाव व उपचार के संबंध में लोगों को जानकारी दी।शिविर के आयोजन में ओल्ड एंड गोल्ड स्टूडेंट ग्रुप के आनंद मित्तल, तुलसी राम, सोहन लाल, अरुण मड़कन, नरेश चक्करवाल, उदय जैन और पवन गुप्ता ने सक्रिय भूमिका निभाई।