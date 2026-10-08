अकाली नेता जसकरण देओल पर नई एफआईआर: नाबालिग को अगवा करने का आरोप, मोहाली केस की सुनवाई से पहले एक्शन

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पुलिस ने इस मामले में देओल के दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर अदालत से रिमांड पर लिया है। यह घटना मोहाली में देओल के खिलाफ चल रहे एक गंभीर मुकदमे की सुनवाई से ठीक पहले हुई है।थाना पीएयू पुलिस ने फतेहगढ़ साहिब निवासी सहजप्रीत सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। शिकायत में जसकरण देओल, उसकी महिला साथी हरमनदीप कौर, दविंदर सिंह और अवतार सिंह का नाम है। पुलिस ने दविंदर सिंह और अवतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जसकरण देओल और हरमनदीप कौर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।पांच अक्तूबर की देर रात बिरमी गांव में सहजप्रीत सिंह की 16 वर्षीय ममेरी बहन को जबरन उठाने की कोशिश की गई। पीड़िता पिछले कुछ समय से अपने मामा परमिंदर सिंह के घर रह रही थी। वारदात वाले दिन हरमनदीप कौर दो साथियों के साथ गाड़ी में आई। देओल गांव के बाहरी हिस्से में गाड़ी में बैठा रहा। पीड़िता ने खुद को घिरा देखकर अपने भाई को संपर्क किया। उसकी सलाह पर उसने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। पीसीआर वाहन मौके पर पहुंचा लेकिन आरोपी महिला ने पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की।ग्रामीणों की सहायता से दरवाजा तोड़ा गया, तो पीड़िता और उसकी मां अंदर से गायब मिलीं। पुलिस ने मौके से गिरफ्तार अवतार सिंह और दविंदर सिंह से दो पिस्तौल और एक वाहन जब्त किया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह वारदात मोहाली में चल रहे यौन उत्पीड़न मुकदमे की सुनवाई से एक दिन पहले हुई। इसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया और मीडिया के रुख को प्रभावित करना था।नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद अकाली दल के इंचार्ज जसकरण सिंह दियोल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इसमें एक व्यक्ति खुद को बच्ची का पिता बता रहा है। उसने कहा कि वह बच्ची और पत्नी के साथ है। बच्ची ने भी वीडियो में अपनी मर्जी से माता-पिता के साथ रहने की बात कही। बच्ची की मां ने बताया कि वह अपनी बेटी से मिलने गई थी और अपने दो गार्ड साथ ले गई थी। कुछ नेताओं को लगा कि वह उसे अगवा कर ले जा रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस ने वीडियो कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।