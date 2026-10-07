Ludhiana News: जमीन विवाद में फायरिंग, युवक के पेट में लगी गोली

जगरांव। सिधवां बेट के गांव मद्देपुर में जमीन के पारिवारिक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। धान की फसल काटने को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई।शिकायतकर्ता गुरमीत कौर ने बताया कि उसका अपने जेठ बलविंदर सिंह उर्फ बब्बू से जमीन विवाद है। संदीप सिंह उर्फ सीपा उसके जेठ का समर्थन करता था और फसल काटने की धमकी देता था। 4 अक्तूबर की शाम गुरमीत कौर, अभिषेक शर्मा और अन्य घर जा रहे थे। तभी संदीप सिंह, अमनदीप सिंह, गुरदेव सिंह, बलविंदर सिंह, सुरजीत कौर सहित करीब 10 अज्ञात लोगों ने उनका रास्ता रोका। आरोपियों ने गाली-गलौज और मारपीट की। संदीप सिंह ने पिस्तौल निकालकर कई फायर किए।एक गोली अभिषेक शर्मा के पेट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।