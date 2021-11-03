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Ludhiana News: सड़क किनारे साइकिल से जा रही छठी की छात्रा को स्कूल बस ने रौंदा, गंभीर

Thu, 08 Oct 2026 12:21 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Thu, 08 Oct 2026 12:21 AM IST
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Class 6 student cycling along the roadside hit by school bus; in serious condition
बच्ची निजी अस्पताल में उपचाराधीन, जांच में जुटी पुलिस
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। थरीके गांव में एक बेकाबू रफ्तार स्कूल बस ने छुट्टी के बाद घर लौट रही 12 वर्षीय बच्ची को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि छात्रा साइकिल समेत गिरकर गाड़ी के नीचे फंस गई और चालक उसे कई मीटर तक सड़क पर घसीटता हुआ निकल गया। हादसे के बाद चालक मौके से वाहन लेकर भाग गया। गंभीर रूप से जख्मी छात्रा को राहगीरों की मदद से नजदीक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

पूरी वारदात नजदीक लगी एक सुरक्षा कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने के बाद थाना सराभा नगर की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंगलवार दोपहर छठी कक्षा की छात्रा सिया साइकिल से घर जा रही थी। बसंत सिटी की एक निजी स्कूल बस ने उसे टक्कर मार दी। घसीटे जाने से सिया को गंभीर चोटें आईं। इलाकानिवासियों ने उसे रघुनाथ अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सिया के गरीब माता-पिता में मां सफाई कर्मचारी और पिता मजदूरी करते हैं।
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