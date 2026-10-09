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स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधार रही सरकार : मुंडियां

Fri, 09 Oct 2026 05:21 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Fri, 09 Oct 2026 05:21 PM IST
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Government improving standard of education in schools: Mundiyan
संवाद न्यूज एजेंसी
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लुधियाना। पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अभिभावकों की बढ़ती भागीदारी राज्य में शिक्षा क्रांति का प्रतीक है। उन्होंने शुक्रवार को मुंडियां कलां स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस में आयोजित मेगा अभिभावक-शिक्षक मिलनी में यह बात कही।


मुंडियां ने बताया कि पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों में आयोजित पीटीएम में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई और प्रगति के बारे में शिक्षकों के संपर्क में रहने की अपील की। मंत्री ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल और परिवार के बीच तालमेल पर जोर दिया।
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