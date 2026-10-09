Ludhiana News: ट्रक से टकराया ई-रिक्शा, गर्दन में सरिये घुसने से चालक की मौत

लुधियाना। मेट्रो रोड पर एक ई-रिक्शा चालक की जान चली गई। यह हादसा नो पार्किंग में खड़े एक क्षमता से अधिक लदे ट्रक से टकराने के कारण हुआ। ट्रक से बाहर निकले सरिये चालक के गले में घुस गए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।मृतक की पहचान दीपक पांडे के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही फोकल पॉइंट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया। आसपास के लोगों और परिजनों ने हादसे के लिए नो पार्किंग में खड़े क्षमता से अधिक लदे वाहन को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रक से बाहर लटक रहे लोहे के सामान के कारण चालक संभल नहीं सका। इलाके के लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। थाना फोकल पॉइंट के प्रभारी इंस्पेक्टर कुलबीर सिंह के अनुसार, पुलिस ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार क्षमता से अधिक लदे ट्रक को कब्जे में ले लिया है। वाहन चालक को भी हिरासत में लिया गया है। इलाका निवासियों ने मुख्य सड़कों पर खड़े रहने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने क्षमता से अधिक लदे वाहनों पर भी कार्रवाई की मांग उठाई है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।