जगरांव में फायरिंग: अखाड़ा की दाना मंडी में चली ताबड़तोड़ गोलियां, नाैजवानों के दो गुटों के बीच हुआ विवाद

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गांव के पंच कुलदीप सिंह ने बताया कि उनके मोहल्ले के लोगों ने अचानक दाना मंडी की तरफ से गोलियां चलने की आवाजें सुनीं। आवाज सुनकर लोग सहम गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान दाना मंडी में कुछ नौजवान दिखाई दिए, लेकिन कुछ समय बाद वे वहां से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में डर और सहम का माहौल बन गया।फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि दोनों गुटों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ और फायरिंग क्यों की गई। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर के एसएचओ सुखविंदर सिंह दियोल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। एसएचओ ने बताया कि पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। घटनास्थल से जुड़े तथ्यों के साथ-साथ दोनों गुटों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही फायरिंग के कारणों और इसमें शामिल युवकों के बारे में स्थिति स्पष्ट होगी।डीएसपी जसविंदर सिंह ढींडसा ने कहा कि एसएसपी डॉ. अंकुर गुप्ता की सख्त हिदायतों के अनुसार इलाके में किसी भी शरारती या असामाजिक तत्व को सिर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की तह तक जाएगी और यदि जांच में किसी व्यक्ति द्वारा इलाके में दहशत का माहौल पैदा करने की बात सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार बनती कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल पुलिस दाना मंडी और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर फायरिंग करने वाले युवकों की पहचान करने में जुटी हुई थी। देर रात तक थाना सदर के मुखी सुखविंदर सिंह दियोल गांव अखाड़ा में मौजूद रहे और पुलिस टीम के साथ मामले की जांच करते रहे।