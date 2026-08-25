फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Farmer's house sealed due to Rs 46 lakh debt

Ludhiana News: 46 लाख रुपये के कर्ज में डूबे किसान का घर सील

Tue, 25 Aug 2026 04:31 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Tue, 25 Aug 2026 04:31 PM IST
विज्ञापन
Farmer's house sealed due to Rs 46 lakh debt
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

हलवारा। लुधियाना ग्रामीण के गांव टूसा में मंगलवार सुबह पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच एक किसान का मकान सील कर खाली करा दिया गया। यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर एक फाइनेंस कंपनी ने की। किसान प्यारा सिंह पर करीब 46.28 लाख रुपये का कर्ज बकाया था।

गांव में दिन निकलने से पहले ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिस ने गांव के सभी रास्तों को घेर लिया। रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और औथम इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अधिकारी पुलिस सुरक्षा में प्यारा सिंह के घर पहुंचे। प्यारा सिंह और उनके परिवार पर करीब 35 लाख रुपये का ऋण था, जो ब्याज सहित बढ़कर 46.28 लाख रुपये हो गया था। ऋण की अदायगी न होने पर मामला अदालत पहुंचा, जिसने सोमवार को मकान खाली कराने का आदेश दिया। कार्रवाई के दौरान प्यारा सिंह, उनकी पत्नी सुरिंदर कौर और परिवार के सदस्यों को घर से बाहर कर दिया गया। इसके बाद मकान पर सरकारी सील लगाकर ताला लगा दिया गया। पुलिस की भारी तैनाती किसान संगठनों के संभावित विरोध को रोकने के लिए की गई थी। कई किसान संगठनों के कार्यकर्ता गांव में पहुंचने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, प्यारा सिंह ने करीब 35 लाख रुपये का ऋण लिया था। समय पर भुगतान न होने के कारण यह राशि बढ़कर 46.28 लाख रुपये हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed