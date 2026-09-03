Ludhiana News: भट्टी रोड पर प्रवासी बुजुर्ग से 10 हजार रुपये की लूट

संवाद न्यूज़ एजेंसीबठिंडा। शहर के भट्टी रोड पर वीरवार शाम करीब चार बजे एक प्रवासी बुजुर्ग से 10 हजार रुपये लूट लिए गए। पल्सर मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया।बिहार निवासी बिदरेशी शाह भट्टी रोड पर बीड़ी-सिगरेट का खोखा लगाते हैं। बारिश के दौरान दो युवक उनके खोखे पर पहुंचे। एक युवक ने सामान खरीदने का बहाना किया। मौका मिलते ही उसने बिदरेशी की कमीज की जेब से नकदी निकाल ली। इसके बाद वे अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बल्लाराम नगर की तरफ भाग गए। पीड़ित बिदरेशी शाह ने बताया कि वह रेलवे टिकट बुक करवाने के लिए यह पैसे घर से लाया था। दिनदहाड़े हुई इस लूट से इलाके के दुकानदारों में दहशत है। इस वारदात ने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।