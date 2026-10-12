Ludhiana News: शिक्षा मंत्री ने नंगल में सफाई अभियान का लिया जायजा

नंगल। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोमवार को वार्ड आठ और नौ में सफाई अभियान का जायजा लिया। इस दौरान उन्हाेंने लोगों की समस्याएं भी सुनीं।बैंस ने बताया कि नंगल में सफाई अभियान जारी है। वार्ड आठ और नौ से ट्रालियां भरकर मलबा हटाया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान एक-दो दिन में पूरा होगा, जिसके बाद नया नंगल की बारी आएगी। शिक्षा मंत्री ने मेरी दुकान मेरे नाम स्कीम की जानकारी दी। इस स्कीम से सरकारी या नगर काउंसिल की जमीन पर दुकान/मकान बनाकर रह रहे लोगों को मलिकाना हक मिलेगा। इसके लिए नगर काउंसिल में दस्तावेज जमा करवाने होंगे, जिनकी जांच के बाद मामला सदन में पास होगा। उन्होंने बताया कि मस्सेवाल गांव के 72 लोगों को लाल लकीर की जमीन का मलिकाना हक मिला है।