फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Education Minister took stock of the cleanliness drive in Nangal.

Ludhiana News: शिक्षा मंत्री ने नंगल में सफाई अभियान का लिया जायजा

Mon, 12 Oct 2026 06:46 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Mon, 12 Oct 2026 06:46 PM IST
विज्ञापन
Education Minister took stock of the cleanliness drive in Nangal.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नंगल। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोमवार को वार्ड आठ और नौ में सफाई अभियान का जायजा लिया। इस दौरान उन्हाेंने लोगों की समस्याएं भी सुनीं।

बैंस ने बताया कि नंगल में सफाई अभियान जारी है। वार्ड आठ और नौ से ट्रालियां भरकर मलबा हटाया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान एक-दो दिन में पूरा होगा, जिसके बाद नया नंगल की बारी आएगी। शिक्षा मंत्री ने मेरी दुकान मेरे नाम स्कीम की जानकारी दी। इस स्कीम से सरकारी या नगर काउंसिल की जमीन पर दुकान/मकान बनाकर रह रहे लोगों को मलिकाना हक मिलेगा। इसके लिए नगर काउंसिल में दस्तावेज जमा करवाने होंगे, जिनकी जांच के बाद मामला सदन में पास होगा। उन्होंने बताया कि मस्सेवाल गांव के 72 लोगों को लाल लकीर की जमीन का मलिकाना हक मिला है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed