Ludhiana News: बहू ने ससुर की कार तोड़ी, चोरी का भी आरोप

लुधियाना। जस्सियां रोड इलाके में एक पारिवारिक विवाद के चलते सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग ससुर ने अपनी अलग रह रही बहू और उसके साथी पर घर के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़ने और कीमती सामान व नकदी चोरी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।शिकायतकर्ता जिया लाल गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उनकी बहू प्रिया गुप्ता के साथ उनका पारिवारिक विवाद चल रहा है। यह मामला अदालत में विचाराधीन है और दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। जिया लाल गुप्ता के अनुसार, 5 और 6 अक्तूबर की दरमियानी रात को प्रिया गुप्ता अपने साथी विकास राजपूत के साथ उनके घर पहुंची। उन्होंने गली में खड़ी मारुति सुजुकी कार पर ईंटों से हमला किया। इस हमले में कार का आगे का मुख्य शीशा और साइड का ग्लास टूट गया। आरोपियों ने कार से एक पुराना आईफोन-11, नए कपड़ों से भरे दो बैग और चार हजार रुपये नकद चोरी किए। अगली सुबह परिवार के सदस्यों ने क्षतिग्रस्त गाड़ी देखी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह वारदात ससुराल पक्ष पर दबाव बनाने के लिए की गई है। पुलिस ने जिया लाल गुप्ता की शिकायत पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।