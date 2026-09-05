Ludhiana News: अध्यापक दिवस पर शिक्षा में 33 वर्षों के योगदान के लिए डाॅ. बिक्रमजीत सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Sat, 05 Sep 2026 06:02 PM IST
विज्ञापन
रोटरी क्लब सरहिंद ने किया सम्मान
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहगढ़ साहिब। अध्यापक दिवस के अवसर पर माता गुजरी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बिक्रमजीत सिंह को सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब सरहिंद ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया।
क्लब अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश भारद्वाज ने डॉ. बिक्रमजीत सिंह की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि डॉ. बिक्रमजीत सिंह पिछले लगभग 33 वर्षों से शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनकी अथक मेहनत, उच्च योग्यता और कुशल नेतृत्व सराहनीय रहा है। डॉ. बिक्रमजीत सिंह की योग्य अगुवाई से संस्था की प्रगति में अहम भूमिका निभाई गई है। उन्होंने विद्यार्थियों और अध्यापक वर्ग को भी निरंतर प्रेरित किया है। सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए डॉ. बिक्रमजीत सिंह ने कहा। उन्हें फतेहगढ़ साहिब में सेवा का अवसर मिलने पर गर्व है। वह कॉलेज को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयासरत रहेंगे।
बहुमुखी प्रतिभा और सेवाकाल
डॉ. बिक्रमजीत सिंह ने अगस्त 1993 में कॉलेज के वाणिज्य विभाग में अध्यापक के रूप में सेवाएं शुरू की थीं। अपने लंबे सेवाकाल में उन्होंने वाणिज्य विभाग प्रमुख, शैक्षणिक अधिष्ठाता और परीक्षा नियंत्रक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वह पंजाब एवं चंडीगढ़ कॉलेज अध्यापक यूनियन के सक्रिय नेता भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त वह शतरंज के अंतरराष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी हैं। उन्होंने पंजाब राज्य शतरंज संघ के अध्यक्ष और सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं।
विज्ञापन
फोटो कैप्शन 04 : प्रिंसिपल डाॅ. बिक्रमजीत सिंह को सम्मानित करते रोटरी क्लब सरहिंद के सदस्य।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहगढ़ साहिब। अध्यापक दिवस के अवसर पर माता गुजरी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बिक्रमजीत सिंह को सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब सरहिंद ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया।
क्लब अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश भारद्वाज ने डॉ. बिक्रमजीत सिंह की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि डॉ. बिक्रमजीत सिंह पिछले लगभग 33 वर्षों से शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनकी अथक मेहनत, उच्च योग्यता और कुशल नेतृत्व सराहनीय रहा है। डॉ. बिक्रमजीत सिंह की योग्य अगुवाई से संस्था की प्रगति में अहम भूमिका निभाई गई है। उन्होंने विद्यार्थियों और अध्यापक वर्ग को भी निरंतर प्रेरित किया है। सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए डॉ. बिक्रमजीत सिंह ने कहा। उन्हें फतेहगढ़ साहिब में सेवा का अवसर मिलने पर गर्व है। वह कॉलेज को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयासरत रहेंगे।
विज्ञापन
बहुमुखी प्रतिभा और सेवाकाल
डॉ. बिक्रमजीत सिंह ने अगस्त 1993 में कॉलेज के वाणिज्य विभाग में अध्यापक के रूप में सेवाएं शुरू की थीं। अपने लंबे सेवाकाल में उन्होंने वाणिज्य विभाग प्रमुख, शैक्षणिक अधिष्ठाता और परीक्षा नियंत्रक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वह पंजाब एवं चंडीगढ़ कॉलेज अध्यापक यूनियन के सक्रिय नेता भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त वह शतरंज के अंतरराष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी हैं। उन्होंने पंजाब राज्य शतरंज संघ के अध्यक्ष और सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं।
विज्ञापन
फोटो कैप्शन 04 : प्रिंसिपल डाॅ. बिक्रमजीत सिंह को सम्मानित करते रोटरी क्लब सरहिंद के सदस्य।