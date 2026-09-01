Ludhiana News: कार वॉश संचालक पर हमला, 20 हजार रुपये व चेन लूटी
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Tue, 01 Sep 2026 05:48 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। दुगरी के सीआरपीएफ कॉलोनी में कार वॉश संचालक पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने 20 हजार रुपये नकदी और सोने की चेन लूटी।
कार वॉश मालिक हरप्रीत सिंह ने पुलिस को बताया कि 26 अगस्त को केवलजीत सिंह ने जबरन अपनी रेहड़ी दुकान में लगाई थी। विरोध करने पर केवलजीत के बेटे सिमरप्रीत सिंह, भाई मानू और दो अन्य साथियों ने हरप्रीत से मारपीट की। आरोपियों ने उसकी जेब से 20 हजार रुपये और गले से सोने की चेन छीन ली। उन्होंने हरप्रीत का मोबाइल तोड़ा और दुकान का काउंटर क्षतिग्रस्त किया। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने हरप्रीत की शिकायत पर सिमरप्रीत सिंह, मानू और अज्ञात साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच कर रही है, जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन है।
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लुधियाना। दुगरी के सीआरपीएफ कॉलोनी में कार वॉश संचालक पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने 20 हजार रुपये नकदी और सोने की चेन लूटी।
कार वॉश मालिक हरप्रीत सिंह ने पुलिस को बताया कि 26 अगस्त को केवलजीत सिंह ने जबरन अपनी रेहड़ी दुकान में लगाई थी। विरोध करने पर केवलजीत के बेटे सिमरप्रीत सिंह, भाई मानू और दो अन्य साथियों ने हरप्रीत से मारपीट की। आरोपियों ने उसकी जेब से 20 हजार रुपये और गले से सोने की चेन छीन ली। उन्होंने हरप्रीत का मोबाइल तोड़ा और दुकान का काउंटर क्षतिग्रस्त किया। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने हरप्रीत की शिकायत पर सिमरप्रीत सिंह, मानू और अज्ञात साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच कर रही है, जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन है।