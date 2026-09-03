जगराओं में हादसा: तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने साइकिल सवार बच्चियों को मारी टक्कर, एक की माैत

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जानकारी के अनुसार गांव के सरकारी स्कूल में छुट्टी होने के बाद कुछ बच्चे साइकिल पर अपने घरों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने साइकिल सवार बच्चियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि अमृत कौर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली दीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गई।घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर जगराओं की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने अमृत कौर के शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में रखवाया, जहां डॉक्टरों ने शव को आगे की कार्रवाई के लिए रैफर कर दिया। वहीं घायल दीप कौर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।थाना सदर के इंचार्ज सुखविंदर सिंह ने बताया कि स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे साइकिलों पर घर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने बच्चियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है।जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों और ट्रैक्टर-ट्राली चालक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।