फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Accident in Jagraon High speed tractor trolley hits girls riding bicycles one dead

जगराओं में हादसा: तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने साइकिल सवार बच्चियों को मारी टक्कर, एक की माैत

Thu, 03 Sep 2026 01:52 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, जगराओं
संवाद न्यूज एजेंसी, जगराओं Published by: Nivedita Updated Thu, 03 Sep 2026 01:52 PM IST
सार

सरकारी स्कूल में छुट्टी होने के बाद कुछ बच्चे साइकिल पर अपने घरों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने साइकिल सवार बच्चियों को जोरदार टक्कर मार दी।

विज्ञापन
Accident in Jagraon High speed tractor trolley hits girls riding bicycles one dead
माैके पर जुटी भीड़ - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जगराओं के गांव शेरपुर कलां में वीरवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतका की पहचान अमृत कौर के रूप में हुई है, जबकि घायल बच्ची की पहचान दीप कौर के रूप में हुई है। 
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार गांव के सरकारी स्कूल में छुट्टी होने के बाद कुछ बच्चे साइकिल पर अपने घरों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने साइकिल सवार बच्चियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि अमृत कौर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली दीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गई। 
विज्ञापन




घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर जगराओं की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने अमृत कौर के शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में रखवाया, जहां डॉक्टरों ने शव को आगे की कार्रवाई के लिए रैफर कर दिया। वहीं घायल दीप कौर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


थाना सदर के इंचार्ज सुखविंदर सिंह ने बताया कि स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे साइकिलों पर घर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने बच्चियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है। 


जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों और ट्रैक्टर-ट्राली चालक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed