Ludhiana News: रोटरी क्लब ने कॉलेज में बांटे सैनिटरी नैपकिन
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Wed, 02 Sep 2026 06:40 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोपड़। रोटरी क्लब रोपड़ सेंट्रल ने सरकारी महिला आईटीआई कॉलेज में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता, महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता को बढ़ावा देना है।
इस अवसर पर रोटरी क्लब रोपड़ सेंट्रल के अध्यक्ष शैलेश शर्मा उपस्थित रहे। उनके साथ कुलतार सिंह और हरमंदेप सिंह भी मौजूद थे। कॉलेज की प्राचार्य मनजीत कौर, कंप्यूटर संकाय सदस्य और कॅरिअर परामर्शदाता हरभजन सिंह और सिलाई प्रशिक्षक हरविंदर कौर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। रोटरी क्लब की टीम ने छात्राओं के हित में पूरे वर्ष नियमित रूप से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। कॉलेज प्रशासन ने इस सामाजिक पहल के लिए रोटरी क्लब का आभार व्यक्त किया।
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रोपड़। रोटरी क्लब रोपड़ सेंट्रल ने सरकारी महिला आईटीआई कॉलेज में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता, महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता को बढ़ावा देना है।
इस अवसर पर रोटरी क्लब रोपड़ सेंट्रल के अध्यक्ष शैलेश शर्मा उपस्थित रहे। उनके साथ कुलतार सिंह और हरमंदेप सिंह भी मौजूद थे। कॉलेज की प्राचार्य मनजीत कौर, कंप्यूटर संकाय सदस्य और कॅरिअर परामर्शदाता हरभजन सिंह और सिलाई प्रशिक्षक हरविंदर कौर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। रोटरी क्लब की टीम ने छात्राओं के हित में पूरे वर्ष नियमित रूप से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। कॉलेज प्रशासन ने इस सामाजिक पहल के लिए रोटरी क्लब का आभार व्यक्त किया।
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