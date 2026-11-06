पराली जलाने पर 5 एफआईआर, 25 हजार जुर्माना वसूला : डीसी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीफतेहगढ़ साहिब। जिला फतेहगढ़ साहिब में पराली जलाने के पांच मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। संबंधित किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी हुई है। 25 हजार रुपये के चालान काटकर पर्यावरण मुआवजा भी वसूला गया है।डीसी सोना थिंद ने बताया कि उपग्रह से प्राप्त मामलों में मौके पर कार्रवाई होती है। जिला प्रशासन पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जिले में पराली प्रबंधन हेतु करीब 2200 कृषि मशीनें उपलब्ध हैं। किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के ब्लॉक कार्यालयों से जानकारी ले सकते हैं। पराली सुरक्षा बल में 10 समग्र प्रभारी, 40 क्लस्टर प्रभारी और 190 नोडल अधिकारी तैनात हैं। ये अधिकारी गांवों का दौरा कर स्थिति पर नजर रखते हैं।जागरूकता और नियमों का पालनजिला प्रशासन किसानों को पराली के उचित प्रबंधन के लिए जागरूक कर रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी और आर्थिक कार्रवाई भी की जा रही है। पराली जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है और जमीन की उपजाऊ शक्ति घटती है। सोना थिंद ने किसानों से अपील की कि वे आधुनिक कृषि मशीनरी और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पराली जलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।फोटो कैप्शन07: पराली प्रबंधन और पराली जलाने की घटनाओं को रोकने संबंधी जानकारी देते डीसी डाॅ. सोना थिंद।