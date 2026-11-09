Ludhiana News: नशा करने और बेचने से रोकने पर आप महिला पार्षद के पति पर हमला

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मानसा। जिले के कस्बा भीखी में आप महिला पार्षद चरणजीत कौर के पति कुलवंत सिंह पर हमला हुआ है। यह हमला युवकों को नशा करने और बेचने से रोकने की रंजिश में किया गया। गंभीर चोटें आने पर उन्हें भीखी अस्पताल से सिविल अस्पताल मानसा रेफर किया गया है।कुलवंत सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर-7 के एक पार्क में कुछ लोग नशा करते और बेचते थे। वह अक्सर इन युवकों को रोकते-टोकते थे। उन्होंने कुछ दिन पहले इस बारे में पुलिस को भी सूचना दी थी। इसी रंजिश में सोमवार को जब वह अपनी दुकान पर बैठे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें बाहर बुलाया। इसके बाद उन पर हमला कर बुरी तरह पीटा गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। भीखी थाने की पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।पार्षद का आरोप और पुलिस की कार्रवाईपार्षद चरणजीत कौर ने कहा कि उनके कस्बे में खुलेआम नशा बिक रहा है। उनके पति नशा बेचने और करने वालों को रोकते थे। इसी रंजिश के चलते उन पर हमला किया गया है। उन्होंने इस हमले को निंदनीय बताया और पुलिस को जानकारी दी। भीखी थाना इंचार्ज गुरमेल सिंह ने पुष्टि की कि पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।फोटो : 09 एमएएन 1 जेपीजी - सिविल अस्पताल में उपचाराधीन कुलवंत सिंह।